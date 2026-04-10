Зеленский: Россия планирует создать буферную зону у границы

Глава украинского режима Владимир Зеленский сообщил, что Россия, по его данным, рассматривает создание буферной зоны вдоль приграничных территорий Украины. Об этом сообщает «Новости.Live».

«Речь идёт не только о российской границе, но и белорусской — под угрозой могут быть Черниговская и Сумская области», — высказался он.

Ранее Зеленский сообщил о подготовке нового раунда переговоров в трёхстороннем формате с участием Украины, России и США. Он уточнил, что конкретные даты встречи пока не определены и остаются предметом согласования между сторонами.