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Опубликовано 10 апреля, 08:13
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Зеленский: Россия планирует создать буферную зону у границы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Глава украинского режима Владимир Зеленский сообщил, что Россия, по его данным, рассматривает создание буферной зоны вдоль приграничных территорий Украины. Об этом сообщает «Новости.Live».

«Речь идёт не только о российской границе, но и белорусской — под угрозой могут быть Черниговская и Сумская области», — высказался он.

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Ранее Зеленский сообщил о подготовке нового раунда переговоров в трёхстороннем формате с участием Украины, России и США. Он уточнил, что конкретные даты встречи пока не определены и остаются предметом согласования между сторонами.

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Милена Скрипальщикова
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