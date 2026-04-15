Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 апреля, 19:52

Как перед Второй мировой: Нарышкин провёл тревожную историческую параллель

Нарышкин назвал обстановку на границе Союзного государства очень напряжённой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexfan32

Обстановка на границе Союзного государства очень напряжённая. В странах Балтии и Польше усилена милитаризация экономики. Об этом 15 апреля заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«К сожалению, недавно и Польша, и страны Балтии вышли из конвенции о запрещении пехотных мин. И мы видим, как на восточных границах этих государств создаются новые фортификационные сооружения», – сказал Нарышкин журналистам.

Нарышкин напомнил, что подобным образом ситуация развивалась незадолго до Второй мировой войны. Он подчеркнул, что на Польшу в 1939 году напали не с востока, а с запада.

Ранее Life.ru писал, что Россия пообещала наказать Прибалтику за открытие неба для ВСУ. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценивает такие шаги как опасные и провокационные. «Если у них ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом», – подчеркнула дипломат.

Юния Ларсон
