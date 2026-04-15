Евросоюз сознательно блокирует мирное урегулирование на Украине, поскольку руководство стран ЕС сделало ставку на затягивание конфликта. Об этом по окончании совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Руководитель разведки напомнил, что ещё в августе прошлого года на аляскинском саммите Москва и Вашингтон пришли к взаимопониманию по параметрам справедливого завершения противостояния между Россией и Украиной. Однако европейская бюрократия, по словам Нарышкина, оказывает жёсткое противодействие этим договорённостям.

«Они очень сильно, что называется, заложились на войну», — подчеркнул глава СВР.

В своей речи Сергей Нарышкин также спрогнозировал, что осознание рядовыми европейцами реального положения дел вокруг украинского конфликта способно обернуться серьёзными политическими потрясениями. По его словам, жители ЕС поймут, что их сознательно обманывали и заставляли нести огромные экономические жертвы, что может спровоцировать настоящее политическое цунами на континенте.