Осознание жителями Европы ситуации вокруг украинского конфликта может привести к серьёзным политическим последствиям. Об этом заявил директор СВР России Сергей Нарышкин.

«Для населения Европы станет понятно, что их просто обманули и заставили идти на большие жертвы в экономическом плане… Это может вызвать просто такое политическое цунами на Европейском континенте», — отметил Нарышкин.

По его словам, у граждан могут возникнуть вопросы к политическому руководству своих стран. Речь идёт о последствиях экономических решений и текущей политики.

Ранее Нарышкин выступил с резким заявлением в адрес Владимира Зеленского. Он призвал украинского лидера согласиться на российские предложения по урегулированию конфликта, которые, по его словам, позволят установить прочный мир на долгие годы.