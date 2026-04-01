Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступил с резким заявлением в адрес Владимира Зеленского. Он призвал украинского лидера принять предложения России по урегулированию конфликта, которые позволят установить мир на долгие годы.

«Что касается Зеленского и его команды так называемой, им надо, как мне представляется, собрать остатки критического мышления и принять справедливые мирные предложения российской стороны, которые обеспечат мир на многие-многие десятилетия вперёд, и от этого выиграют все», — сказал директор СВР журналистам.