Нарышкин призвал Зеленского принять предложения РФ ради «мира на многие-многие десятилетия»
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступил с резким заявлением в адрес Владимира Зеленского. Он призвал украинского лидера принять предложения России по урегулированию конфликта, которые позволят установить мир на долгие годы.
«Что касается Зеленского и его команды так называемой, им надо, как мне представляется, собрать остатки критического мышления и принять справедливые мирные предложения российской стороны, которые обеспечат мир на многие-многие десятилетия вперёд, и от этого выиграют все», — сказал директор СВР журналистам.
Тем временем Турция выразила готовность вновь стать площадкой для переговоров. Россия же неоднократно подчеркивала, что открыта к диалогу, но с учётом своих интересов и реалий на месте. Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает возобновления переговорного процесса по украинскому вопросу, как только для этого сложатся подходящие условия. По его словам, отсутствие оперативных результатов не говорит о снижении заинтересованности в дипломатическом решении.
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