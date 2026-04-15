Россия неоднократно заявляла о стремлении к мирному урегулированию ситуации на Украине и подтверждала это действиями. Об этом заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин по итогам заседания коллегий спецслужб России и Белоруссии.

«Президент РФ мне однажды говорил… что Россия хочет установить мир на территории Украины. И Россия это неоднократно доказывала», — отметил Нарышкин.

Он подчеркнул, что позиция Москвы остаётся неизменной. По его словам, после событий в Киеве Россия добилась заключения Минских соглашений.