Нарышкин заявил о стремлении России к миру на Украине
Россия неоднократно заявляла о стремлении к мирному урегулированию ситуации на Украине и подтверждала это действиями. Об этом заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин по итогам заседания коллегий спецслужб России и Белоруссии.
«Президент РФ мне однажды говорил… что Россия хочет установить мир на территории Украины. И Россия это неоднократно доказывала», — отметил Нарышкин.
Он подчеркнул, что позиция Москвы остаётся неизменной. По его словам, после событий в Киеве Россия добилась заключения Минских соглашений.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина не продемонстрировала ответных шагов на объявленное пасхальное перемирие. В ведомстве также сообщили, что ВСУ за этот период более 6,5 тысячи раз нарушили договорённости о прекращении огня.
