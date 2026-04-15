Глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что жители Европы изменят своё восприятие ситуации после возможного соглашения между Россией и Украиной. Об этом он сказал по итогам заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии.

«Если справедливое мирное соглашение будет достигнуто… население европейских стран поймёт, что такое мирное соглашение в корне отличается от тех заявлений… о стратегическом поражении России», — отметил Нарышкин.

По его словам, речь идёт о договорённостях, достигнутых ранее на Аляске. Он подчеркнул, что такие условия не соответствуют риторике, звучавшей в европейских столицах. Заявление прозвучало в рамках совместного заседания спецслужб России и Белоруссии. В Москве считают, что итог возможных переговоров повлияет на общественное мнение в Европе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил сожаление в связи с тем, что Вашингтон отказывается выполнять договорённости, достигнутые в Анкоридже. Глава МИД РФ отметил, что именно США выступили с предложением, Москва его приняла, и теперь проблема должна быть урегулирована. Но, как заявил дипломат, Америка не только не движется к этому, а наоборот, вводит новые санкции и преследует российские танкеры.