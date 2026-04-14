«Не способна отвечать на добрые дела»: В МИДе сделали вывод из перемирия с Киевом
Мирошник: Украина не способна отвечать на гуманные шаги России аналогично
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira
Украина не продемонстрировала ответных шагов на объявленное пасхальное перемирие. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своём Telegram-канале.
«Украинская сторона никаких гуманных шагов не воспринимает, на них адекватно не реагирует и не способна отвечать взаимностью на добрые дела или на шаги, направленные на сохранение жизни и здоровья гражданского населения», — указал Мирошник.
Он подчеркнул, что речь идёт о мерах, которые, по его оценке, были направлены на защиту мирных жителей.
Ранее Минобороны России заявило, что все подразделения в зоне СВО придерживались режима прекращения огня с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля, оставаясь на занятых рубежах. После завершения перемирия боевые действия были возобновлены. В ведомстве также сообщили, что украинская сторона за этот период более 6,5 тысячи раз нарушила договорённости о прекращении огня.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.