26 мая, 14:17

Путин 28 мая выступит на пленарном заседании ЕЭФ в Казахстане

Владимир Путин 28 мая выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Казахстане. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, именно пленарное заседание станет центральным событием форума.

«Центральным событием этого [Евразийского] экономического форума станет его пленарное заседание, на котором выступят главы — государств членов ЕАЭС», — рассказал Ушаков.

Форум пройдёт на фоне государственного визита Путина в Казахстан. Ранее Ушаков сообщал, что российская делегация будет насчитывать более 30 человек. В её состав войдут представители правительства, руководители госкорпораций и крупного бизнеса. Среди участников назывались Алексей Оверчук, главы «Росатома», «Роскосмоса», РЖД, председатель правления ВТБ Андрей Костин и другие представители деловых кругов.

Официальная церемония встречи Путина в Астане также запланирована на 28 мая. По словам Ушакова, в ней примут участие почётный караул, а в небе ожидается пролёт самолётов с российским триколором.

