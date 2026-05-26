26 мая, 14:23

Необычный, но важный документ: Россия и Казахстан официально распишутся в дружбе в ходе визита Путина

Путин и Токаев подпишут заявление о семи основах дружбы народов

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров подпишут совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран. Об этом на брифинге сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В документе, по словам дипломата, обозначены приоритетные задачи по последовательному укреплению всего комплекса двустороннего сотрудничества. Ушаков назвал заявление необычным, но весьма значимым и полезным.

Всего к подписанию в ходе государственного визита Путина в Казахстан подготовлено 16 документов. Состоится также обмен уже подписанными заранее бумагами. Эти соглашения охватывают самый широкий спектр взаимодействия — от энергетики и финансов до здравоохранения и туризма.

Песков сообщил, что Путин уже вечером будет в Астане

Напомним, Владимир Путин посетит Казахстан с 27 по 29 мая — это уже второй государственный визит за последние два года. Помощник главы государства Юрий Ушаков пояснил журналистам, что подобное случается редко: протокол предусматривает лишь одну такую поездку в страну в течение президентского срока, поэтому нарушение традиции говорит о небывало высоком уровне доверия и партнёрства между Москвой и Астаной. В аэропорту российского президента встретит лично Касым-Жомарт Токаев, затем лидеры вместе отправятся в резиденцию, где сначала состоится неформальный дружеский обед, а после — беседа в формате тет-а-тет.

Юрий Лысенко
