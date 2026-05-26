Песков сообщил, что Путин уже вечером будет в Астане
Президент России Владимир Путин вечером 27 мая прибудет в Астану, где проведёт важные переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин уже завтра вечером будет в Астане, начнёт своё общение, важное общение. И завтра, и в четверг будет представительная российская делегация во главе с президентом работать в Астане», — сказал Песков. Послезавтра глава государства примет участие в саммите Евразийского экономического союза.
Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин вскоре посетит Казахстан, чтобы провести переговоры с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым. Главные темы для обсуждения — нынешний уровень сотрудничества и перспективы усиления стратегического партнёрства.
