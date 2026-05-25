Песков заявил, что Пашинян говорил Путину о членстве Армении в ЕАЭС

Премьер-министр Никол Пашинян говорил Владимиру Путину, что Армения остаётся полноценным членом ЕАЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, во время беседы с российским лидером Пашинян отмечал, что Ереван сохраняет участие в Евразийском экономическом союзе, но одновременно развивает отношения и по другим направлениям.

«Тогда, я напомню вам, премьер-министр сказал, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, но одновременно с этим развивает свои отношения и на других векторах своей внешней политики, в частности с Европой», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Пашинян тогда говорил о необходимости в какой-то момент определиться с дальнейшим путём экономической интеграции Армении. По словам Пескова, окончательное решение предполагается принимать на референдуме. Он подчеркнул, что в таком случае выбор будет делать армянский народ.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь. Дмитрий Медведев также говорил, что Пашинян, по его мнению, стремится вести республику в ЕС, при этом сохраняя выгоды от участия в ЕАЭС.