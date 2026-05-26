В Кремле раскрыли программу трёхдневного визита Путина в Казахстан

Президент России Владимир Путин отправляется в Казахстан 27-29 мая — это уже второй государственный за последние два года. Как рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, это небольшое нарушение протокола, который предусматривает только один госвизит в страну в рамках одного президентского срока. Тем не менее, это свидетельствует об беспрецедентно высоком уровне отношений Москвы и Астаны. Подробности визита Ушаков раскрыл журналистам.

Так, в аэропорту российского президента встретит лично Касым-Жомарт Токаев. Далее лидеры поедут сразу в резиденцию, где проведут беседу в формате тет-а-тет. Программа откроется неформальным дружественным обедом.

Утром 28 мая состоится церемония встречи, на которой главы государств поприветствуют друг друга уже официально. Церемония будет очень торжественной, с почётным караулом и пролётом самолётов с российским триколором. Далее состоятся переговоры, как в расширенном, так и в узком составах.

По итогам встречи лидеры подпишут 16 документов, среди которых как концептуальные, так и по конкретным отраслям сотрудничества. После этого президенты сделают заявление для СМИ.

Будут и символические церемониальные мероприятия, например Путин и Токаев высадят дуб на аллее в центре Астаны. Это дерево символизирует крепкие исторические связи между странами. Закончится двухсторонняя программа госприёмом от имени президента Казахстана.

Но командировка на этом не завершится, потому что вечером Путин примет участие в работе V Евразийского экономического форума, темой которого станет ИИ. На мероприятии ожидается присутствие тысячи человек из 45 стран мира. По итогам главы государств примут совместное заявление.

Третий день визита начнётся с заседания и продолжится переговорами в разных форматах с участием представителей Узбекистана, Кубы, Ирана. В узком формате будет обсуждаться и вопрос, который касается Армении по её вступлению в ЕС. Лидеры дадут оценку возникающим в этой связи рискам для экономической безопасности государств – членов ЕврАзЭС.

Кстати, российская делегация во время государственного визита Владимира Путина в Казахстан будет насчитывать более 30 человек.