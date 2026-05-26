Кремль подсчитал, сколько раз Путин встречался с Токаевым с начала его президентства
Ушаков: Путин и Токаев провели 38 встреч с 2019 года
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поддерживают постоянный контакт. С марта 2019 года, когда Токаев вступил в должность главы государства, лидеры провели 38 встреч. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге перед государственным визитом Путина в Казахстан.
«В связи с визитом подсчитали, что очень высокая интенсивность контактов лидеров двух стран», — сказал Ушаков.
«С момента вступления Токаева в должность президента Казахстана — это март 2019 года — состоялось 38 различных встреч двух наших президентов», — отметил помощник президента.
Ранее Ушаков также сообщил, что российская делегация во время визита Путина в Казахстан будет насчитывать более 30 человек. В неё войдут представители правительства, госкорпораций и крупного бизнеса. Официальная церемония встречи Путина в Астане запланирована на 28 мая во Дворце независимости. По словам Ушакова, в рамках церемониала также ожидается пролёт самолётов с российским триколором.
