Кремль подсчитал, сколько раз Путин встречался с Токаевым с начала его президентства

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поддерживают постоянный контакт. С марта 2019 года, когда Токаев вступил в должность главы государства, лидеры провели 38 встреч. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге перед государственным визитом Путина в Казахстан.

Ранее Ушаков также сообщил, что российская делегация во время визита Путина в Казахстан будет насчитывать более 30 человек. В неё войдут представители правительства, госкорпораций и крупного бизнеса. Официальная церемония встречи Путина в Астане запланирована на 28 мая во Дворце независимости. По словам Ушакова, в рамках церемониала также ожидается пролёт самолётов с российским триколором.