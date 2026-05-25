Хоценко рассказал Путину, как хирург Илизаров в Омске спас ногу отцу Токаева

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе рабочей встречи напомнил президенту России Владимиру Путину о том, как весной 1945 года местный врач спас ногу отцу казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева. По словам чиновника, сложную операцию эвакуированному фронтовику провёл молодой хирург Гавриил Абрамович Илизаров — создатель того самого медицинского аппарата.

«Ещё молодой хирург Гавриил Абрамович Илизаров делал операцию, сохранил ногу ему... Хотя ещё не было никакого аппарата Илизарова. Он появился только через 10-11 лет. Всё это было в госпитале в Омске», — сказал Хоценко. По словам главы региона, в связи с этим Омск — «важный в эмоциональном плане» город для президента Казахстана.