Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 09:11

Пашинян призвал «без нервов» решать все вопросы в отношениях с Москвой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что все спорные вопросы в отношениях с Россией будут урегулированы в спокойном режиме. Об этом глава армянского правительства заявил во время брифинга, который транслировался местными телеканалами.

‎«Наша стратегия остаётся прежней: мы с российскими коллегами спокойно, без нервов поработаем и решим все вопросы», — сказал он.

Пашинян заявил, что только народ Армении может выбирать — быть в ЕАЭС или ЕС
Пашинян заявил, что только народ Армении может выбирать — быть в ЕАЭС или ЕС

Ранее сообщалось, что Армения намерена продолжать курс на одновременное участие в Евразийском экономическом союзе и проведение реформ по европейским стандартам. Страна будет сохранять этот баланс до тех пор, пока он возможен. При возникновении необходимости выбора окончательное решение будет принято народом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Армения
  • Никол Пашинян
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar