Пашинян призвал «без нервов» решать все вопросы в отношениях с Москвой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что все спорные вопросы в отношениях с Россией будут урегулированы в спокойном режиме. Об этом глава армянского правительства заявил во время брифинга, который транслировался местными телеканалами.

‎«Наша стратегия остаётся прежней: мы с российскими коллегами спокойно, без нервов поработаем и решим все вопросы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Армения намерена продолжать курс на одновременное участие в Евразийском экономическом союзе и проведение реформ по европейским стандартам. Страна будет сохранять этот баланс до тех пор, пока он возможен. При возникновении необходимости выбора окончательное решение будет принято народом.