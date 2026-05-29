Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Армения сохранит участие в ЕАЭС и Содружестве Независимых Государств. Такой прогноз он дал в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым, когда тот спросил о перспективах Еревана.

«Останется, останется [в ЕАЭС]. И в СНГ останется. Это точно. В ЕС не пойдут, это не скоро. Не пойдут», — ответил на вопросы журналиста Лебедев.

Ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что по мере сближения Армении с ЕС её обязательства непременно войдут в конфликт с нормативами ЕАЭС. На двух стульях усидеть не получится, отметил представитель Кремля.

Стремление Армении к вступлению в Европейский союз, закреплённое на законодательном уровне, вступает в острое противоречие с её членством в Евразийском экономическом союзе, что вызвало официальную озабоченность Москвы. В Кремле настаивают, что параллельное участие в двух интеграционных проектах невозможно, называя эти процессы взаимоисключающими, и предупреждают, что сближение с Брюсселем автоматически приведёт к потере экономических преференций и льгот, включая особые условия на поставки энергоносителей.