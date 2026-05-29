Сближение Армении с Евросоюзом — её абсолютное суверенное право, но финансировать этот процесс должны исключительно сами республиканские власти. Такую позицию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил журналистам.

По его словам, Ереван не может и не должен делать это за счёт средств стран Евразийского экономического союза. Двигаться в сторону Евросоюза страна обязана исключительно за свой собственный счёт.

Дальнейшая интеграция с Брюсселем, подчеркнули в Москве, прямо противоречит членству в ЕАЭС и сулит Армении чувствительный экономический урон. В Кремле предупреждают, что совмещать два пути не выйдет, а это означает неминуемую отмену льготных тарифов на энергоносители. И хотя официальный Ереван рассуждает о свободе выбора между союзами, принятые там законы уже сейчас вынуждают равняться на Брюссель, лишая страну статуса главного бенефициара евразийской интеграции без всяких гарантий скорого приёма в Евросоюз.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что по мере сближения Армении с Евросоюзом её обязательства неизбежно войдут в клинч с нормативами Евразийского экономического союза. По его словам, это лишь вопрос времени. Принятые Ереваном европейские нормы рано или поздно вступят в прямое противоречие с действующими правилами ЕАЭС. Усидеть на двух стульях не выйдет.