Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 11:40

Ушаков заявил, что лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Лидеры стран Евразийского экономического союза в ходе саммита затронули намерение Еревана двигаться в сторону Евросоюза. Деталями поделился помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, участники встречи выработали единую позицию и оформили её в виде специального заявления. Документ передан армянскому вице-премьеру Мгеру Григоряну. Содержание принятого текста пока не разглашается.

Армения заявила о намерении продолжить работу в ЕАЭС
Армения заявила о намерении продолжить работу в ЕАЭС

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что сближение Армении с Евросоюзом неизбежно заведёт её в правовую коллизию с нормами Евразийского экономического союза. По его словам, это лишь вопрос времени. По мере интеграции в европейские структуры принятые Ереваном обязательства начнут откровенно противоречить действующим правилам ЕАЭС. Совмещать два вектора одновременно не получится.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Юрий Ушаков
  • ЕАЭС
  • Армения
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar