Ушаков заявил, что лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении

Лидеры стран Евразийского экономического союза в ходе саммита затронули намерение Еревана двигаться в сторону Евросоюза. Деталями поделился помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, участники встречи выработали единую позицию и оформили её в виде специального заявления. Документ передан армянскому вице-премьеру Мгеру Григоряну. Содержание принятого текста пока не разглашается.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что сближение Армении с Евросоюзом неизбежно заведёт её в правовую коллизию с нормами Евразийского экономического союза. По его словам, это лишь вопрос времени. По мере интеграции в европейские структуры принятые Ереваном обязательства начнут откровенно противоречить действующим правилам ЕАЭС. Совмещать два вектора одновременно не получится.