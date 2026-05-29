Армения заявила о намерении продолжить работу в ЕАЭС

Республика Армения продолжит выполнять свои обязательства в рамках Евразийского экономического союза, соблюдая баланс национальных интересов всех участников блока. Такое заявление сделал вице-премьер армянского правительства Мгер Григорян во время расширенной сессии Высшего Евразийского экономического совета, проходящей в Астане.

«Мы неоднократно подтверждали приверженность Армении к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза в интересах обеспечения экономической стабильности и устойчивости экономического развития наших стран и нашего региона в целом», — сказал он.

По его словам, Ереван намерен и дальше ответственно взаимодействовать с партнёрами по интеграционному объединению, опираясь на принципы взаимного уважения, равноправия и обязательного учёта интересов каждой из стран — членов ЕАЭС.

Ранее в Астане стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе, в котором участвуют лидеры стран объединения. Стороны сосредоточились на проблематике развития интеграционных процессов и налаживания хозяйственных связей внутри Евразийского экономического союза. Именно этим аспектам было уделено первостепенное внимание в ходе переговоров. Перед началом саммита президент РФ Владимир Путин поприветствовал вице-премьера Армении Мгера Григоряна рукопожатием. Церемония встречи прошла в рамках совместного фотографирования участников Высшего Евразийского экономического совета. Как ожидалось, в закрытой части заседания могли обсуждаться планы Армении по сближению с Европейским союзом.