В Астане стартовало заседание ВЕЭС в узком составе с участием Путина

В столице Казахстана началось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе с участием лидеров стран объединения. Об этом сообщил в пресс-службе Кремля.

На мероприятии обсуждаются вопросы интеграционного взаимодействия и экономического сотрудничества. В заседании в узком составе принимают участие президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Российскую сторону дополнительно представляют заместитель председателя правительства, член Совета Евразийской экономической комиссии Алексей Оверчук и помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. Формат узкого состава используется для предварительного обсуждения ключевых решений перед расширенной частью заседания.

Ранее в Астане президент России Владимир Путин вместе с главами делегаций стран Евразийского экономического союза посетил выставку цифровых проектов государств объединения. Экспозиция проходит в рамках V Евразийского экономического форума. Российский лидер находится в Казахстане с государственным визитом, который проходит с 27 по 29 мая.