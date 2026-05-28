Путин и лидеры ЕАЭС посетили выставку по ИИ в Астане

Президент России Владимир Путин вместе с главами делегаций стран ЕАЭС посетил в Астане выставку, посвящённую цифровым проектам государств объединения. Экспозиция проходит в рамках V Евразийского экономического форума.

Российский лидер находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг он провёл переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и выступил на пленарном заседании форума.

Выставка «Развитие искусственного интеллекта в ЕАЭС» организована в Центре искусственного интеллекта, открытом в Астане в 2025 году. На площадке представили реальные цифровые инструменты, которые помогают развитию евразийской экономической интеграции. Министр цифрового развития Максут Шадаев дал пояснения при осмотре российского стенда и показал видеоролик о внедрении ИИ в РФ.

«Наша задача была показать те конкретные сферы и масштабы, где уже искусственный интеллект работает в нашей стране», — добавил он.

Напомним, что ранее Путин и Токаев провели переговоры, которые продлились около полутора часов. Старт обсуждения в узком составе пришёлся на 10.05 мск, после чего диалог продолжился в расширенном формате.