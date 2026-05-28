Переговоры Путина и Токаева в Астане продлились около полутора часов

В Астане завершился первый раунд переговоров президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, который продлился около полутора часов. Старт обсуждения в узком составе пришёлся на 10.05 мск, после чего диалог продолжился в расширенном формате.

Российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом в среду. Программа визита включает участие главы государства в мероприятиях Высшего евразийского экономического совета, проходящих в Астане. Сопровождает президента РФ делегация численностью более 30 человек. В состав входят, в частности, вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров.

Ранее Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за состоявшуюся накануне неформальную встречу и отметил важность обсуждённых на ней вопросов. По его словам, совместный вечер в неофициальной обстановке позволил затронуть широкий круг перспективных направлений сотрудничества.