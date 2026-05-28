Путин и Токаев подписали пакет документов по итогам переговоров

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали пакет совместных документов по итогам переговоров в Астане.

Среди ключевых соглашений — документ о семи основах стратегического союзничества России и Казахстана, а также договорённости о принципах сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в Казахстане.

Путин заявил, что отношения двух стран переходят на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. По его словам, подготовленные межправительственные, межведомственные и коммерческие соглашения охватывают широкий круг направлений — от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов.

Всего к подписанию подготовлен солидный портфель документов, включая базовое заявление о дружбе и добрососедстве. Российский лидер подчеркнул, что эти договорённости должны укрепить фундамент взаимодействия Москвы и Астаны.

Государственный визит Путина в Казахстан стартовал 27 мая. Помимо переговоров с Токаевым, в программе — участие российского президента в V Евразийском экономическом форуме и заседании ВЕЭС.