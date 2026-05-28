Путин: Отношения РФ и Казахстана вышли на уровень стратегического партнёрства

Президент России Владимир Путин заявил о переходе двусторонних связей России и Казахстана на ступень всеобъемлющего стратегического партнерства. Такое заявление прозвучало в ходе переговоров в расширенном составе во время визита лидера РФ в Астану.

По словам Путина, в настоящий момент взаимодействие Москвы и Астаны динамично развивается на принципах равноправия. Базой для этого служит уважение интересов друг друга.

Российский лидер напомнил о государственном визите казахстанского коллеги в РФ в прошлом году. Итогом той поездки стало совместное заявление, где впервые был письменно закреплен именно такой высокий статус контактов.

«Так оно и есть, мы работаем по всем направлениям», — подчеркнул глава государства. Он дал понять, что зафиксированный на бумаге уровень союзничества полностью соответствует реальному положению дел.

Речь идет о координации действий в политике, экономике, а также гуманитарной и иных сферах. Переговоры лидеров двух стран продолжаются.

Второй за текущий срок государственный визит Владимира Путина в Казахстан, стартовавший 27 мая, подтверждает особый характер союзничества. Астана встретила российского лидера на высшем уровне: переговоры начались с личного общения двух президентов в неофициальной обстановке.

Кульминация визита приходится на 28 мая — день насыщенных переговоров, где главные темы варьируются от военно-технического сотрудничества до исторического решения о строительстве Росатомом первой в стране атомной станции. На подписании — солидный портфель из 16 соглашений, включая базовое заявление о дружбе и добрососедстве. Финальным аккордом программы станет участие Путина в V Евразийском экономическом форуме, посвящённом искусственному интеллекту, и заседании ВЕЭС.