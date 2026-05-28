Дворец в форме юрты и оркестр: Как в Казахстане встретили Путина

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан, где его торжественно встретили во Дворце независимости в Астане. Официальная встреча прошла в монументальном комплексе, построенном в 2008 году и стилизованном под традиционную казахскую юрту. Архитектура здания отсылает к кочевым мотивам и национальным орнаментам.

Путина встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В зале был выстроен почётный караул, а рапорт главам государств отдал офицер в парадной форме. Церемония сопровождалась исполнением гимнов России и Казахстана военным оркестром. Этот же коллектив накануне встречал российского лидера в аэропорту.

После этого состоялось представление делегаций двух стран. Российскую сторону представили около трёх десятков участников. Торжественная встреча стала началом официальной программы визита, в рамках которой запланированы переговоры в различных форматах, а также культурные и протокольные мероприятия.

Ранее борт президента России Владимира Путина во время визита в Астану сопровождали истребители Казахстана. Сопровождение началось сразу после пересечения российским самолётом государственной границы Казахстана. Далее воздушный эскорт продолжался до самой посадки в аэропорту Астаны.