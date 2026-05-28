ВВС Казахстана окрасили небо в цвета флага России перед встречей Путина

ВВС Казахстана окрасили небо над Астаной в цвета российского флага. Это произошло 28 мая в рамках церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина, сообщает корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Выйдя из автомобиля, глава государства мог заметить символ «глубокого уважения народа Казахстана к своему северному соседу». Именно так описали увиденное журналисты.

Боевая авиация республики выпустила цветные дымы, сформировав бело-сине-красный шлейф. Подготовка манёвра велась несколько дней.

Пилоты Минобороны страны заранее проводили тренировочные полёты над столицей. Экипажи отрабатывали точность выписывания триколора в воздухе дымным следом.

27 мая Владимир Путин прибыл в Астану с трёхдневным государственным визитом — вторым за текущий президентский срок, что стало беспрецедентным знаком особых отношений. В аэропорту его лично встретил Касым-Жомарт Токаев, затем лидеры пообщались в неформальной обстановке за обедом.

Ключевой день переговоров — 28 мая: в узком и расширенном составах обсудят проекты в торговле, ВТС и энергетике, включая строительство «Росатомом» первой АЭС в Казахстане. По итогам планируется подписать 16 документов, среди которых совместное заявление об основах дружбы и добрососедства. Также президент России примет участие в V Евразийском экономическом форуме по ИИ и заседании Высшего Евразийского экономического совета.