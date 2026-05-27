Песков: В Астане обратили внимание на статью Путина к визиту в Казахстан
В Астане ознакомились со статьёй президента РФ Владимира Путина, опубликованной в газете «Казахстанская правда» накануне государственного визита в республику. Текст был напечатан сразу на двух языках. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Насколько мы знаем, на неё обратили уже внимание в Астане», — сказал представитель Кремля.
Напомним, президент России Владимир Путин подготовил статью для газеты «Казахстанская правда» перед государственным визитом в республику. Публикация получила название «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии». В тексте глава государства поделился своим взглядом на текущее состояние и перспективы отношений между двумя странами. Путин отметил важность совместных проектов в экономике, гуманитарной сфере и других направлениях. Он указал на уважение к русскому языку в Казахстане и верность народов общей исторической памяти, связанной с Великой Победой. Путин прибудет в Астану и 28 мая выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
