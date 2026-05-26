Путин назвал дружескими отношения с президентом Казахстана Токаевым

Президент России Владимир Путин отметил особый характер связей с Казахстаном. Глава государства подчеркнул, что у него сложились дружеские и искренние взаимоотношения с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

«У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения. Наши встречи, беседы всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат», — подчеркнул Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии» в газете «Казахстанская правда» в преддверии государственного визита в соседнюю республику.

Президент добавил детали взаимодействия. Лидеры двух государств неизменно ставят во главу угла наращивание взаимовыгодных российско-казахстанских связей. Партнёры развивают контакты во всех областях. Экономика политика и гуманитарные вопросы входят в повестку диалога.

Также Путин выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приезд в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Официальная церемония встречи Путина в Астане запланирована на 28 мая. Место проведения — Дворец независимости. В рамках церемониала также ожидается пролёт самолётов с российским триколором. Российская делегация будет насчитывать более 30 человек. В неё войдут представители правительства. Также в списке участники из госкорпораций и крупного бизнеса.