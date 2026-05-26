Путин и Токаев посадят дуб на Аллее вечной дружбы России и Казахстана

Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев во время государственного визита высадят саженец дуба в центре Астаны. Об этом на брифинге сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Программой также предусмотрена совместная весьма символическая высадка президентами дерева на Аллее вечной дружбы России и Казахстана», — заявил Ушаков.

По словам помощника президента России, дерево появится на Аллее вечной дружбы России и Казахстана. Ушаков отметил, что аллея находится в центре Астаны и символизирует крепкие исторические и культурные связи между двумя государствами.

Ранее Ушаков сообщил, что российская делегация во время визита президента России Владимира Путина в Казахстан будет насчитывать более 30 человек. В неё войдут представители правительства, госкорпораций и крупного бизнеса. Официальная церемония встречи Путина в Астане запланирована на 28 мая во Дворце независимости. По словам Ушакова, в рамках церемониала также ожидается пролёт самолётов с российским триколором.