Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 14:25

Путин и Токаев посадят дуб на Аллее вечной дружбы России и Казахстана

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев во время государственного визита высадят саженец дуба в центре Астаны. Об этом на брифинге сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Программой также предусмотрена совместная весьма символическая высадка президентами дерева на Аллее вечной дружбы России и Казахстана», — заявил Ушаков.

По словам помощника президента России, дерево появится на Аллее вечной дружбы России и Казахстана. Ушаков отметил, что аллея находится в центре Астаны и символизирует крепкие исторические и культурные связи между двумя государствами.

Путин 28 мая выступит на пленарном заседании ЕЭФ в Казахстане
Путин 28 мая выступит на пленарном заседании ЕЭФ в Казахстане

Ранее Ушаков сообщил, что российская делегация во время визита президента России Владимира Путина в Казахстан будет насчитывать более 30 человек. В неё войдут представители правительства, госкорпораций и крупного бизнеса. Официальная церемония встречи Путина в Астане запланирована на 28 мая во Дворце независимости. По словам Ушакова, в рамках церемониала также ожидается пролёт самолётов с российским триколором.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Касым Жомарт Токаев
  • Казахстан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar