Путин перед визитом в Астану опубликовал статью в «Казахстанской правде»

Президент России Владимир Путин подготовил статью для газеты «Казахстанская правда» перед государственным визитом в республику. Материал также появился на официальном сайте Кремля.

Публикация получила название «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии». В тексте глава государства поделился своим взглядом на текущее состояние и перспективы отношений между двумя странами.

По словам российского лидера, Москву и Астану связывают прочные дружеские отношения. Отдельно он упомянул взаимодействие с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения. Наши встречи, беседы всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат. Во главу угла мы неизменно ставим наращивание взаимовыгодных российско-казахстанских связей во всех областях», — говорится в статье.

Путин отметил важность совместных проектов в экономике, гуманитарной сфере и других направлениях. Он подчеркнул, что сотрудничество способно обеспечить дальнейшее развитие и благополучие двух государств.

Кроме того, президент указал на уважение к русскому языку в Казахстане и верность народов общей исторической памяти, связанной с Великой Победой.

Напомним, Владимир Путин посетит Казахстан с 27 по 29 мая — это уже второй государственный визит за последние два года. Помощник главы государства Юрий Ушаков пояснил журналистам, что подобное случается редко: протокол предусматривает лишь одну такую поездку в страну в течение президентского срока, поэтому нарушение традиции говорит о небывало высоком уровне доверия и партнёрства между Москвой и Астаной.