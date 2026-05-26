26 мая, 16:02

Россия подарила Казахстану четырёх тигров: Запашный оценил «тигродипломатию»

Обложка © ТАСС / Александр Река

Россия подарила Казахстану четырёх молодых амурских тигров, хищных кошек выпустят в Иле-Балхашском заповеднике. «Тигродипломатию» в беседе с Life.ru оценил Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.

В этом есть определённый символизм, дипломатический жест. Тигр — это очень дорогое и величественное животное, красивый подарок сам по себе. Мы говорим не о шкуре, а о живых животных, которые будут достойно оценены и в дальнейшем будут достойно жить в стране, где могут позволить себе обеспечить им условия.

Аскольд Запашный

Художественный руководитель Большого Московского цирка

Запашный напомнил, что и Россия получает такие подарки в рамках «звериной дипломатии». Например, недавно Мьянма подарила нам слонов — и этот вопрос решался на высоком государственном уровне.

«Это был такой большой презент, который со всех сторон оценили очень высоко», — добавил артист цирка.

Кстати, в этом году президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил России двух маленьких слоних. Их зовут Фовин («Удача») и Намтан («Сахар»). В прошлом году политик также преподнёс Владимиру Путину двух слонов в честь 65-летия установления дипотношений между странами, на что российский лидер с улыбкой заметил, что в хозяйстве они пригодятся. Также большой подарок сделала России Мьянма — в честь 75-летия установления дипломатических отношений они передали Московскому цирку шесть слонов.

Екатерина Хмелева
