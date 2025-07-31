Наши слоны: Аскольд Запашный оценил подарок Путину от Лаоса

Понятно, что никто слонов не будет держать и растить в Кремле. Понятно, что подарки между президентами носят символический характер. У нас самый адекватный президент из всех президентов, который, в принципе, всё делает очень умно и рационально. И, конечно же, принимая подобные подарки, сразу планируется, куда поедут эти слоны.