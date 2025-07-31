Наши слоны: Аскольд Запашный оценил подарок Путину от Лаоса
Аскольд Запашный призвал дарить России слонов сотнями: Место найдём для всех
Один из слонов, которых Мьянма подарила Большому Московскому цирку. Фото © Life.ru
Слоны, которых сегодня президенту России Владимиру Путину подарил коллега из Лаоса Тхонглун Сисулит, попадут либо в зоопарк, либо в цирк — никто их, конечно же, не будет держать в Кремле. Об этом в беседе с Life.ru заявил художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.
Понятно, что никто слонов не будет держать и растить в Кремле. Понятно, что подарки между президентами носят символический характер. У нас самый адекватный президент из всех президентов, который, в принципе, всё делает очень умно и рационально. И, конечно же, принимая подобные подарки, сразу планируется, куда поедут эти слоны.
Он напомнил, как Мьянма преподнесла Большому Московскому цирку шестерых слонят — торжественный момент тогда снимал корреспондент Life.ru.
Запашный подчеркнул, что в России найдётся место для всех слонов, которых нам захотят подарить.
«Самая большая страна в мире, с самым большим потенциалом, с шикарными природными условиями, с различными климатическими зонами и большим количеством профессионалов, умеющих работать с этими животными. Поэтому пусть дарят сотнями, тысячами слонов – мы рады», — заключил артист.
Напомним, сегодня на встрече в Кремле президент Лаоса Тхонглун Сисулит преподнёс российскому лидеру Владимиру Путину двух слонов в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами. Глава государства пошутил, что животные «пригодятся в хозяйстве».