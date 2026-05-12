Президент Лаоса подарил России двух слоних — Удачу и Сахар

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил России двух слонят. Животные уже находятся на карантине под Вьентьяном. Об этом стало известно из сообщения посольства РФ в Telegram.

Посол России Сергей Жесткий и министр сельского хозяйства и окружающей среды Лаоса Линкхам Дуангсаван уже посетили слонят на карантинной площадке.

В дипмиссии уточнили, что самок слонов зовут Фовин («Удача») и Намтан («Сахар»). Посольство также опубликовало фотографию, на которой запечатлены оба слоненка на карантинной площадке.