12 мая, 15:07

Президент Лаоса подарил России двух слоних — Удачу и Сахар

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил России двух слонят. Животные уже находятся на карантине под Вьентьяном. Об этом стало известно из сообщения посольства РФ в Telegram.

Посол России Сергей Жесткий и министр сельского хозяйства и окружающей среды Лаоса Линкхам Дуангсаван уже посетили слонят на карантинной площадке.

В дипмиссии уточнили, что самок слонов зовут Фовин («Удача») и Намтан («Сахар»). Посольство также опубликовало фотографию, на которой запечатлены оба слоненка на карантинной площадке.

Напомним, что в пршлом году в Большом Московском цирке состоялась презентация подарка Мьянмы России в честь 75-летия установления дипломатических отношений — шести слонов. Кроме того, в 2025 году президент Лаоса Тхонглун Сисулит в рамках официального визита в Россию преподнёс Владимиру Путину двух слонов в честь 65-летия установления дипотношений между странами, на что российский лидер с улыбкой заметил, что в хозяйстве они пригодятся, и поблагодарил за подарок.

