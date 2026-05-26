26 мая, 14:53

Ушаков заявил, что Россия подарила Казахстану четырёх амурских тигров

Амурский тигр. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / John J Brown

РФ подарила Казахстану четырёх молодых амурских тигров, заявил журналистам помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков. Ожидается, что хищных кошек выпустят в Иле-Балхашском заповеднике.

«Восьмого мая в Казахстан передали четыре молодые особи тигров, это дар нашей страны. Эти тигры будут выпущены в природный резерват Иле-Балхаш», — сказал он.

Ранее Юрий Ушаков заявил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретит у трапа самолёта российского лидера Владимира Путина по прилёте в Астану. Далее главы государств отправятся на совместный приём пищи для разговора тет-а-тет.

Матвей Константинов
