Ушаков заявил, что Россия подарила Казахстану четырёх амурских тигров

РФ подарила Казахстану четырёх молодых амурских тигров, заявил журналистам помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков. Ожидается, что хищных кошек выпустят в Иле-Балхашском заповеднике.

«Восьмого мая в Казахстан передали четыре молодые особи тигров, это дар нашей страны. Эти тигры будут выпущены в природный резерват Иле-Балхаш», — сказал он.

Ранее Юрий Ушаков заявил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретит у трапа самолёта российского лидера Владимира Путина по прилёте в Астану. Далее главы государств отправятся на совместный приём пищи для разговора тет-а-тет.