Ушаков: Путину и Токаеву покажут закладку капсулы центра «Сириус» в Астане

Президентам РФ и Казахстана Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву после двусторонних переговоров представят презентацию закладки капсулы на месте строительства образовательного центра «Сириус» в Астане. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, мероприятие включено в программу визита. С пояснениями выступят руководитель «Сириуса» Елена Шевелева и министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова.

Центр «Сириус» в Казахстане станет совместным образовательным проектом, связанным с развитием талантливых школьников и расширением гуманитарного сотрудничества двух стран.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что в Казахстане делегация, возглавляемая Владимиром Путиным, будет составлять более 30 человек. Государственный визит главы РФ в Астану станет поводом для обсуждения ключевых направлений взаимодействия двух стран, включая экономическую сферу, промышленное сотрудничество, транспортную инфраструктуру, энергетику и ряд других вопросов.