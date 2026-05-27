27 мая, 16:22

Борт Путина до Астаны сопровождали истребители Казахстана

Самолёт Владимира Путина, прибывшего с государственным визитом в Астану, сопровождали истребители сил воздушной обороны Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

Сопровождение началось с момента пересечения российским бортом государственной границы Казахстана.

«С момента пересечения государственной границы Казахстана до посадки в аэропорту Астаны борт президента России сопровождали истребители Сил воздушной обороны Республики Казахстан», — указали в пресс-службе.

Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Ранее сообщалось, что программа поездки включает переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым и участие в мероприятиях Евразийского экономического форума. Официальная церемония встречи российского лидера запланирована на 28 мая во Дворце независимости в Астане. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ней примут участие почётный караул, также ожидается пролёт самолётов с российским триколором.

Российская делегация во время визита будет насчитывать более 30 человек. В её состав вошли представители правительства, госкорпораций и крупного бизнеса.

Алексей Берковиц
