Дети с флагами, оркестр и гвардейцы: Токаев лично встретил Путина у трапа самолёта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил своего коллегу из России Владимира Путина в аэропорту Астаны. Life.ru делится кадрами с лётного поля. Всё было приготовлено к визиту российского лидера по высшему классу и в атмосфере крепкой дружбы.

Главы государств прошли через колонну детей, которые держали флаги России и тепло приветствовали российского лидера. Затем гвардейцы торжественным маршем прошли мимо политиков, а вертолёты пролетели с национальными флагами двух стран. Всё это сопровождалось выступлением военного оркестра.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин прибыл в Астану. Политик отправится в резиденцию казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева — там за рабочим обедом вдвоём они обсудят предстоящие мероприятия: как государственный визит Путина, так и заседание Высшего Евразийского экономического совета.