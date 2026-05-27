Путин прибыл в Астану с государственным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану. В аэропорту его встретили дети с российскими триколорами, а также национальная гвардия Казахстана. Затем президент России отправится в резиденцию казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева — там за рабочим обедом вдвоём они обсудят предстоящие мероприятия: как государственный визит Путина, так и заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Основные события визита намечены на 28 мая: пройдут российско-казахстанские переговоры в узком и расширенном составе.

Затем Путин и Токаев заложат капсулу на месте строительства центра «Сириус» в Астане, после чего лидеры и члены делегаций подпишут документы, включая совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Завершат программу выступление глав государств для прессы, посадка саженца дуба на одной из аллей Астаны и государственный приём в честь российского лидера.

Перед государственным визитом Владимир Путин подготовил для газеты «Казахстанская правда» статью под названием «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии», в которой поделился своим взглядом на текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, отметив важность совместных проектов в экономике, гуманитарной сфере и других направлениях, а также указав на уважение к русскому языку в республике и верность народов общей исторической памяти, связанной с Великой Победой.