Путина и Токаева во Дворце независимости поприветствовали юные домбристы

Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Астане поприветствовал творческий коллектив. Юные артисты исполнили народную композицию на национальных казахских домбрах.

Домбра считается одним из главных музыкальных символов Казахстана и важной частью национальной культуры. Этот двухструнный инструмент звучит на праздниках, официальных церемониях, семейных торжествах и концертах, а через кюи — традиционные инструментальные произведения — передаются исторические сюжеты, легенды, настроение степи и память поколений. Поэтому исполнение композиции на домбрах во время встречи лидеров выглядит не просто как музыкальный номер, а как знак уважения к гостям и демонстрация казахской культурной традиции.

Музыкальное приветствие стало частью программы государственного визита президента России в Казахстан. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что официальная церемония встречи пройдёт 28 мая во Дворце независимости.

По словам Ушакова, лидеры сначала поприветствуют друг друга лично, а затем представят сопровождающие их делегации. В церемонии также ожидается участие почётного караула.

Отдельным элементом встречи должен стать пролёт самолётов с российским триколором. Как отметил Ушаков, такие детали обычно сопровождают государственный визит.

Российская делегация в Казахстане будет насчитывать более 30 человек. В неё вошли представители правительства, руководители госкорпораций и крупного бизнеса.

На фоне визита в Казахстане также проходят мероприятия Евразийского экономического форума. Путин 28 мая должен выступить на пленарном заседании, которое Ушаков называл центральным событием форума.