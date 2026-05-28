Путин поблагодарил Токаева за неформальную беседу накануне переговоров

Президент России Владимир Путин сообщил о состоявшейся накануне неформальной встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и поблагодарил его за совместный вечер. Об этом он рассказал на российско-казахстанских переговорах в узком составе.

«Спасибо вам большое за вчерашний вечер, который мы смогли вместе провести в неформальной обстановке, поговорить об очень многих важных перспективных направлениях нашего взаимодействия», — сказал глава государства.

Путин выразил благодарность Токаеву за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. Отдельное внимание он уделил прошлогоднему визиту казахстанского лидера в Россию, который, по его оценке, стал важным этапом в развитии стратегического партнёрства.

Тогда стороны предприняли дополнительные шаги для углубления сотрудничества, основанного на многолетней дружбе и взаимном уважении народов. Завершая комментарий, президент РФ выразил уверенность, что текущие переговоры также принесут практические результаты и укрепят двусторонние связи.

Ранее Токаев заявил, что узкий формат переговоров с Владимиром Путиным прошёл успешно и позволил обсудить ключевые вопросы двусторонней повестки. По его словам, сотрудничество между странами охватывает практически все направления взаимодействия.