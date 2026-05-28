Токаев заявил об успехе переговоров с Путиным в узком составе

Касым-Жомарт Токаев назвал успешными переговоры с Владимиром Путиным в узком формате. Об этом глава Казахстана сообщил на встрече в расширенном составе.

По словам президента республики, связи между государствами затрагивают все направления. Он отметил, что двусторонние контакты служат образцом межгосударственного взаимодействия.

Токаев подчеркнул, что стороны провели продуктивный диалог в закрытом формате. В ходе беседы лидеры подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества.

Заявление прозвучало в Астане во время государственного визита российского лидера. После консультаций тет-а-тет делегации перешли к обсуждению повестки с участием расширенного круга лиц.

Государственный визит Владимира Путина в Казахстан 27–29 мая 2026 года — уже второй за текущий президентский срок, что само по себе становится мощным политическим сигналом. Токаев лично встретил гостя, а первый день прошёл в неформальном ключе — тет-а-тет за обедом.

Решающий раунд — 28 мая: на столе переговоров — строительство «Росатомом» первой казахстанской АЭС, углубление военно-технических связей и торговой кооперации. Итогом станет внушительный пакет из 16 документов, в центре которого — заявление об основах дружбы и добрососедства. Завершится программа участием Путина в Евразийском экономическом форуме по искусственному интеллекту и саммите ВЕЭС.