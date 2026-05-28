Путин: РФ и Казахстан реализуют семь инвестпроектов и расширяют сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Казахстан уже реализуют семь совместных инвестиционных проектов и прорабатывают новые направления взаимодействия. Об этом он заявил в ходе расширенного формата переговоров с казахстанской стороной.

«Реализуются семь совместных инвестпроектов, и это только начало», — сказал он.

Путин подчеркнул, что уже действующие проекты станут лишь началом более широкого сотрудничества. Также он отметил, что определены перспективные направления взаимодействия, которые способны дать ощутимые результаты. Стороны рассчитывают на дальнейшее развитие инвестиционного партнёрства между Россией и Казахстаном.

Ранее Путин заявил, что Россия выступает за максимально тесное взаимодействие государств в вопросах обеспечения региональной и глобальной стабильности. Глава государства подчеркнул необходимость соблюдения принципа равной и неделимой безопасности для всех стран. По его словам, именно совместная работа позволяет укреплять устойчивость международной системы и снижать уровень угроз.