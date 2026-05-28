Путин призвал к тесному сотрудничеству для глобальной стабильности
Обложка © Life.ru
Россия выступает за самое тесное сотрудничество в комплексном обеспечении региональной и глобальной стабильности. На это указал президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Международного форума по безопасности.
«Подчеркнём: мы выступаем за самое тесное сотрудничество в комплексном обеспечении как региональной, так и глобальной стабильности, за соблюдение принципа равной и неделимой безопасности», — отметил российский лидер.
Международный форум по безопасности проходит в столице с 26 по 29 мая.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом, где его торжественно встретили в Астане во Дворце независимости. Церемония прошла в современном монументальном комплексе, построенном в 2008 году и стилизованном под традиционную казахскую юрту.
