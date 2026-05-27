«Берегитесь»: Генерал нашёл для НАТО сигнал от Путина в ударе «Орешника»
Генерал Козей напомнил, что Путин дал знак НАТО и Европе ударом «Орешника»
Обложка © Life.ru
Россия не просто так нанесла удар ракетой «Орешник» по Украине в ответ на теракт ВСУ в Старобельске. Тем самым российский президент Владимир Путин послал сигнал странам НАТО и всей Европе. Об этом заявил генерал и бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей.
«Испытывая «Орешник» на Украине, Путин говорит Европе и НАТО: «Берегитесь, у нас есть почти совершенное и частично гиперзвуковое оружие, которое вас достанет», — подчеркнул он, напомнив, что у Запада нет вооружения, способного отразить подобные удары РФ.
Напомним, что ночью 22 мая украинские военные атаковали беспилотниками студенческое общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. Погиб 21 человек. В ответ Москва начала наносить массированные удары, в том числе ракетой «Орешник» по военным объектам Украины. Киевский режим начал понимать, что с Россией нужно договариваться. А СМИ заявили, что Зеленский позорно сбежал из страны перед ударом «Орешника».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.