28 мая, 07:05

Путин заявил о влиянии эскалации в отдельных регионах на весь мир

Мир устроен так, что локальная напряжённость отражается на всей планете. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам Международного форума по безопасности.

Глава государства подчеркнул, что современные реалии предполагают тесную связь всех процессов. «Эскалация напряженности в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на все мировое сообщество», — отметил он.

По словам президента, задачами форума являются поиск решений в сфере защиты от угроз. Также площадка призвана развивать прагматичное сотрудничество между странами для противодействия внутренним и внешним вызовам.

Российский лидер выразил уверенность в практической пользе предстоящих дискуссий. Прозвучавшие инициативы и предложения должны помочь выстроить партнерские отношения в этой области.

В конечном счете общие усилия направлены на достижение стабильного баланса сил. Помимо этого, диалог служит укреплению дружественных связей и взаимного доверия между народами, резюмировал Путин.

Завершая обращение, он пожелал всем собравшимся плодотворной работы. Международный форум по безопасности проходит в Москве с 26 по 29 мая.

Никита Никонов
