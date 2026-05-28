Долголетие и надёжность: Дендролог рассказал о дубе, который Путин и Токаев посадили в центре Астаны
Дендролог Елизаров: Посаженный Путиным и Токаевым дуб символизирует надёжность
Обложка © Life.ru
Дендролог Егор Елизаров прокомментировал в беседе с Life.ru посадку дерева президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касымом-Жомартом Токаевым в центре Астаны. Лидеры выбрали дуб обыкновенный — вид, широко распространённый в обеих странах.
«Классический, надёжный, крепкий и большой дуб. Он символизирует долголетие, надёжность. Вполне символично для встречи двух лидеров — дуб будет означать долгие и надёжные отношения», — отметил Елизаров.
После переговоров в Астане Путин и Токаев приняли участие в посадке дуба. Видео © Life.ru
По словам специалиста, генетически дубы способны жить до двух тысяч лет (и даже до пяти тысяч), однако в реальности из-за экологии и болезней деревья старше 300–400 лет встречаются редко. В высоту дерево может достигать 30 метров, но в казахстанских условиях, вероятно, вырастет до 20–25 метров.
Дендролог подчеркнул, что посаженному дереву необходим регулярный уход, включая ежемесячный контроль состояния.
«В данном случае там, где его посадили, я так понимаю, это какая-то благоустроенная территория. И, конечно, ему нужен уход в этих условиях, без сомнения. То есть нужен такой контроль, можно сказать, ежемесячный», — резюмировал специалист.
Напомним, сегодня Путин с Токаевым посадили дуб российско-казахстанской дружбы. Объект находится в самом сердце Астаны, примыкая к эспланаде, образованной проспектами Достык и Динмухамеда Кунаева. На этой же линии расположены «Акорда» и «Байтерек».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.