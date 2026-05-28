Путин и Токаев приняли участие в посадке дерева дружбы после переговоров

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в символической церемонии посадки дерева дружбы в Астане. Мероприятие состоялось после завершения переговоров в расширенном составе. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

Во встрече участвовали делегации двух стран во главе с лидерами государств. Церемония прошла в рамках государственного визита президента России в Казахстан.

Ранее Токаев заявил, что отношения Казахстана и России сохраняют устойчивость и продолжают развиваться даже в условиях международной нестабильности. По словам Токаева, современная мировая ситуация повышает значение надёжных и предсказуемых моделей межгосударственного взаимодействия.

Напомним, 27 мая Владимир Путин начал государственный визит в Казахстан — второй за текущий президентский срок. Токаев встретил коллегу лично, и лидеры сразу перешли к доверительному диалогу.

Главный деловой день — 28 мая — отдан под предметные переговоры: от совместных военно-технических программ до прорывного проекта Росатома по возведению первой казахстанской АЭС. Стороны пакет документов, ключевое из которых закрепляет принципы дружбы и добрососедства. Затем российский президент подключится к обсуждению цифровой повестки на V Евразийском форуме по искусственному интеллекту и примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.