Токаев: Без участия России не решить ни одной значимой международной проблемы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что без прямого участия России не может быть решена ни одна крупная международная проблема. Данные слова прозвучали после переговоров с Владимиром Путиным в Астане.

«Без прямого участия России ни одна крупная, значимая международная проблема не может и не сможет найти должного решения», — сказал он.

Напомним, что переговоры прошли в рамках государственного визита российского президента 27 мая. Помимо двусторонней встречи, программа президента включает участие в пятом Евразийском экономическом форуме. Также состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Владимир Путин выполняет миссию, имеющую судьбоносное значение для России. По его словам, лидер РФ озглавляет страну в сложнейший период тотальной перестройки миропорядка. Он с честью и достоинством исполняет миссию, жизненно важную для всего российского государства. Токаев назвал своего коллегу выдающимся деятелем мирового масштаба, последовательно укрепляющим статус России как великой державы.