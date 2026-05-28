Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 09:52

Токаев: Без участия России не решить ни одной значимой международной проблемы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что без прямого участия России не может быть решена ни одна крупная международная проблема. Данные слова прозвучали после переговоров с Владимиром Путиным в Астане.

«Без прямого участия России ни одна крупная, значимая международная проблема не может и не сможет найти должного решения», — сказал он.

Напомним, что переговоры прошли в рамках государственного визита российского президента 27 мая. Помимо двусторонней встречи, программа президента включает участие в пятом Евразийском экономическом форуме. Также состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Токаев: Визит Путина в Казахстан войдёт в летопись стратегического партнёрства
Токаев: Визит Путина в Казахстан войдёт в летопись стратегического партнёрства

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Владимир Путин выполняет миссию, имеющую судьбоносное значение для России. По его словам, лидер РФ озглавляет страну в сложнейший период тотальной перестройки миропорядка. Он с честью и достоинством исполняет миссию, жизненно важную для всего российского государства. Токаев назвал своего коллегу выдающимся деятелем мирового масштаба, последовательно укрепляющим статус России как великой державы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Путин в Казахстане
  • Касым Жомарт Токаев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar