28 мая, 09:38

Токаев: Визит Путина в Казахстан войдёт в летопись стратегического партнёрства

Обложка © Life.ru

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев назвал государственный визит президента России Владимира Путина в Астану очень успешным. По его словам, это событие войдёт в летопись стратегического партнёрства и союзнических отношений двух стран.

«Государственный визит президента России Владимира Владимировича Путина, безусловно, оцениваю как очень успешный. Этот визит, безусловно, войдёт в летопись нашего стратегического партнёрства и союзнических отношений как событие особой важности», — сказал Токаев.

В заявлении для прессы по итогам встречи Токаев подчеркнул, что визит Путина стал событием особой важности.

Государственный визит российского лидера стартовал 27 мая. Помимо переговоров с Токаевым, в программе — участие в V Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Путин поблагодарил Токаева за неформальную беседу накануне переговоров

Напомним, что по итогам переговоров лидеры двух стран подписали пакет совместных документов. Среди ключевых соглашений — документ о семи основах стратегического союзничества России и Казахстана, а также договорённости о принципах сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в республике. Всего к подписанию подготовили солидный портфель, включая базовое заявление о дружбе и добрососедстве.

Юлия Сафиулина
