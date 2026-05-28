Токаев: Визит Путина в Казахстан войдёт в летопись стратегического партнёрства

«Государственный визит президента России Владимира Владимировича Путина, безусловно, оцениваю как очень успешный. Этот визит, безусловно, войдёт в летопись нашего стратегического партнёрства и союзнических отношений как событие особой важности», — сказал Токаев.

Государственный визит российского лидера стартовал 27 мая. Помимо переговоров с Токаевым, в программе — участие в V Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Напомним, что по итогам переговоров лидеры двух стран подписали пакет совместных документов. Среди ключевых соглашений — документ о семи основах стратегического союзничества России и Казахстана, а также договорённости о принципах сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в республике. Всего к подписанию подготовили солидный портфель, включая базовое заявление о дружбе и добрососедстве.